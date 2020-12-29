Путин поздравил Василия Ланового с 87-летием

Президент Росси оценил вклад советского актера, который принес ему всенародную славу.

Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 87-летием. Соответствующая телеграмма опубликована утром 16 января на официальном сайте Кремля. Политик пожелал деятелю культуры здоровья, успехов и благополучия. Глава РФ отметил неоценимый личный вклад Ланового в сбережение патриотических традиций, воспитании молодого поколения.

Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу. Ваше яркое, многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах Владимир Путин, президент России

Напомним, что советский артист Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Еще подростком он обучался в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Затем он поступил на факультет журналистики МГУ. Однако после первого семестра обучения Лановой решил подать документы на актерский факультет Театрального училища имени Щукина.

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Фото: Kremlin.ru