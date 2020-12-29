Он также пообещал помочь руководителям предприятий

Президент России Владимир Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией. Об этом он заявил на видеоконференции с главой республики Александром Бречаловым.

Глава государства отметил, что темпы перехода оборонных предприятий на гражданскую продукцию в регионе пока недостаточны. Путин обратился к Бречалову с просьбой обсудить данный вопрос с руководителями этих предприятий. Президент также пообещал им помочь в случае необходимости.

У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее. Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве РФ, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Владимир Путин, президент России

Ранее глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед.

Видео: YouTube / Россия 24