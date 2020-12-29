Президент России Владимир Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией. Об этом он заявил на видеоконференции с главой республики Александром Бречаловым.
Глава государства отметил, что темпы перехода оборонных предприятий на гражданскую продукцию в регионе пока недостаточны. Путин обратился к Бречалову с просьбой обсудить данный вопрос с руководителями этих предприятий. Президент также пообещал им помочь в случае необходимости.
У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее. Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве РФ, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят.
Владимир Путин, президент России
Ранее глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед.
Видео: YouTube / Россия 24
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