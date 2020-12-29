Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед

Он показал упаковку меда, который президент должен получить в ближайшее время.

Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в подарок президенту России Владимиру Путину сотовый мед. Об этом он сообщил в рамках видеоконференции с главой государства.

Бречалов показал упакованный сотовый мед, который в скором времени должен получить президент в качестве подарка. Глава региона назвал его особенно в том, что мед производят в сельскохозяйственном предприятии, расположенном в деревне Вятское Каркулинского района.

В деревне проживают 380 человек. Так вот два брата при поддержке Минсельхоза России и команды Удмуртии смогли реализовать свой проект. 2,5 тонны меда в таких упаковках отправились в Швейцарию. Александр Бречалов, глава Удмуртии

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Видео: YouTube / Россия 24