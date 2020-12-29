Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе

Он также отметил положительную динамику в регионе "по всем основным направлениям".

Президент России Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова следить за ростом цен в регионе. Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции с руководителем региона.

Путин похвалил Бречалов за то, что он и его команда справляются с теми задачами, которые стоят перед республикой. По словам президента, власти отмечают положительную динамику в Удмуртии "по всем основным направлениям".

Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24