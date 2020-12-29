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Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе

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Он также отметил положительную динамику в регионе "по всем основным направлениям".

Президент России Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова следить за ростом цен в регионе. Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции с руководителем региона.

Путин похвалил Бречалов за то, что он и его команда справляются с теми задачами, которые стоят перед республикой. По словам президента, власти отмечают положительную динамику в Удмуртии "по всем основным направлениям".

Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: александр бречалов, владимир путин, президент россии, рост цен, удмуртия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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