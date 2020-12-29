Он попросил главу Удмуртии быть в контакте с соседними регионами.

Президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса. Об этом он заявил в рамках беседы по видеосвязи с главой Удмуртии Александром Бренчаловым.

Глава государства попросил Бренчалова быть в контакте с соседними регионами, чтобы следить за развитием ситуации с новыми штаммами COVID-19. Путин отметил, что сейчас ее невозможно предугадать на 100%. В связи с этим необходимо очень грамотно управлять коечным фондом и сделать все необходимое, чтобы "не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом".

Также, по словам президента, эти койки должны рядом с местами жительства людей.

Ранее Путин отметил отставание некоторых регионов РФ в области дорожного строительства.

Видео: YouTube / Россия 24