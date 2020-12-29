Президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса. Об этом он заявил в рамках беседы по видеосвязи с главой Удмуртии Александром Бренчаловым.
Глава государства попросил Бренчалова быть в контакте с соседними регионами, чтобы следить за развитием ситуации с новыми штаммами COVID-19. Путин отметил, что сейчас ее невозможно предугадать на 100%. В связи с этим необходимо очень грамотно управлять коечным фондом и сделать все необходимое, чтобы "не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом".
Также, по словам президента, эти койки должны рядом с местами жительства людей.
Ранее Путин отметил отставание некоторых регионов РФ в области дорожного строительства.
Видео: YouTube / Россия 24
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