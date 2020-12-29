Путин отметил отставание некоторых регионов РФ в области дорожного строительства

Кассовое исполнение бюджета в этих регионах составило менее 93%.

Кассовое исполнение федерального бюджета на дорожное строительство отстает в нескольких регионах России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Это Ростовская, Рязанская, Липецкая, Смоленская, Мурманская, Астраханская области, Еврейский автономный округ, Карелия, Мордовия, Пермский край, Крым. Кассовое исполнение бюджета в этих регионах составило менее 93%.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что в некоторые регионы выделенные средства пришли позже.

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.

Видео: kremlin.ru