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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

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До конца января в регионы должны поступить 2,1 миллиона доз вакцины.

Владимир Путин на совещании с Кабинетом министром заявил, что со следующей неделе нужно переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Необходимо выстроить соответствующий график так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу.

Владимир Путин, президент РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства с понедельника готовы увеличить мощности вакцинирования. При этом понадобятся дополнительные консультации с субъектами. До конца января должны поступить 2,1 миллиона доз вакцины.

Власти Москвы рассказали о вакцинации пожилых людей от коронавируса.

Видео: kremlin.ru

Теги: вакцинация, голикова, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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