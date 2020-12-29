Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Владимир Путин на совещании с Кабинетом министром заявил, что со следующей неделе нужно переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
Необходимо выстроить соответствующий график так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу.
Владимир Путин, президент РФ
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства с понедельника готовы увеличить мощности вакцинирования. При этом понадобятся дополнительные консультации с субъектами. До конца января должны поступить 2,1 миллиона доз вакцины.
Власти Москвы рассказали о вакцинации пожилых людей от коронавируса.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все