Путин предложил членам Совбеза обсудить итоги встречи по Карабаху

Встреча состоялась в понедельник, 11 января.

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить итоги встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху. Она состоялась в понедельник, 11 января.

Я хотел бы вас коротко проинформировать по результатам встречи с коллегами из Азербайджана и Армении. Владимир Путин, президент России

После него на Совбезе с докладом выступит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией.