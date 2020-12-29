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Путин предложил членам Совбеза обсудить итоги встречи по Карабаху
Сегодня, 15:23
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matveyvn

Путин предложил членам Совбеза обсудить итоги встречи по Карабаху

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Встреча состоялась в понедельник, 11 января.

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить итоги встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху. Она состоялась в понедельник, 11 января.

Я хотел бы вас коротко проинформировать по результатам встречи с коллегами из Азербайджана и Армении.

Владимир Путин, президент России

После него на Совбезе с докладом выступит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией.

Теги: азербайджан, армения, путин, совбез
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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