Путин предложил членам Совбеза обсудить итоги встречи по Карабаху

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить итоги встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху. Она состоялась в понедельник, 11 января.
Я хотел бы вас коротко проинформировать по результатам встречи с коллегами из Азербайджана и Армении.
Владимир Путин, президент России
После него на Совбезе с докладом выступит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией.
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