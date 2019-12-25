Путин поручил расширить использование ОС "Аврора" с 2022 года

ОС будет распространена на медицинские учреждения и школы.

Владимир Путин поручил расширить использование российской операционной системы "Аврора" с 2022 года. Об этом сообщается в официальном заявлении Кремля, выпущенного по итогам встречи главы государства с членами правления союза промышленников и предпринимателей. Известно, что отечественная ОС будет применяться в том числе в медицинских заведения и школах, других бюджетных учреждениях.

Правительству РФ совместно с публичным акционерным обществом "Ростелеком" представить предложения о существенном расширении начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора" постановление Путина

В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе из-за пандемии.

Фото: Kremlin.ru