В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе из-за пандемии коронавируса. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оптимизма, к сожалению, ситуация не добавляет.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, федеральная и региональная власти позволяют не допускать коллапса системы здравоохранения. Благодаря их действиям, отметил чиновник, удаётся "оперативно и эффективно ликвидировать" проблемные моменты.
Ранее в Кремле объяснили, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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