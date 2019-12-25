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В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе из-за пандемии
Сегодня, 13:06
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matveyvn

В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе из-за пандемии

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"Оптимизма, к сожалению, ситуация не добавляет".

В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе из-за пандемии коронавируса. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оптимизма, к сожалению, ситуация не добавляет.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, федеральная и региональная власти позволяют не допускать коллапса системы здравоохранения. Благодаря их действиям, отметил чиновник, удаётся "оперативно и эффективно ликвидировать" проблемные моменты.

Ранее в Кремле объяснили, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, пандемия, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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