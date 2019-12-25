В Кремле объяснили, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, массовая вакцинация в стране ещё не началась, а принимать участие в исследованиях вакцины в качестве добровольца глава государства не может.
У нас же не началась еще широкая вакцинация.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 миллионов рублей.
Фото: pixabay.com
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