В Кремле объяснили, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса

Массовая вакцинация в стране ещё не началась.

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, массовая вакцинация в стране ещё не началась, а принимать участие в исследованиях вакцины в качестве добровольца глава государства не может.

У нас же не началась еще широкая вакцинация. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 миллионов рублей.

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