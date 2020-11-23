Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

Закон не касается дохода, полученного в результате продажи имущества.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 миллионов рублей.

С 2021 года граждане России, ежегодный доход которых может составлять пять миллионов рублей и больше, будут платить НДФЛ в размере 15%. Мера распространяется на временные и постоянные доходы — включая зарплату и дивиденды.

Закон не касается дохода, полученного в результате продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. В этих вопросах ставка по-прежнему составит 13%.

Ранее Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции в Ново-Огарево.

Видео: kremlin.ru