Путин впервые показал свою комнату отдыха в резиденции в Ново-Огарево

Внутри - диван, телевизор и небольшой стол.

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" впервые показал свою комнату отдыха в резиденции в Ново-Огарево.

Комната отдыха главы государства выполнена в светлых тонах. Внутри - диван, телевизор, а также два кресла и небольшой стол.

Ранее Владимир Путин объяснил позицию России по статусу Нагорного Карабаха. По его словам, Армения не признаёт независимость Карабаха. Путин сослался на международное право и отметил, что с этой точки зрения, республика и прилегающие к ней районы считаются частью Азербайджана.

Видео: kremlin.ru