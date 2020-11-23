Он подчеркнул, что Россия не обязана вмешиваться в конфликт.

Президент России Владимир Путин объяснил позицию России по статусу Нагорного Карабаха. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, Армения не признаёт независимость Карабаха. Путин сослался на международное право и отметил, что с этой точки зрения, республика и прилегающие к ней районы считаются частью Азербайджана.

Путин подчеркнул, что Россия не обязана вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана, так как договор ОДКБ предполагает помощь от РФ только в случае агрессии в отношении территории государства, которое является частью договора.

Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было. Владимир Путин, президент России

Ранее Лавров рассказал о темах переговоров российской делегации с Пашиняном.

Видео: kremlin.ru