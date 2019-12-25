Путин назначил состав наблюдательного совета Курчатовского института

В состав совета, в том числе, вошел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Президент России Владимир Путин назначил состав членов наблюдательного совета национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт". Указ вступает в силу 31 декабря 2020 года.

В состав вошли семь человек. В их числе оказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Также членами наблюдательного совета будут помощник президента Андрей Фурсенко, первый зампред комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов и другие (с полным составом можно ознакомиться в документе, опубликованном на портале правовой информации).

Члены наблюдательного совета назначаются сроком на пять лет.

НИЦ "Курчатовский институт" является одним из крупнейших исследовательских центров в России как по численности, так и по широте научных интересов и экспериментальных возможностей. Ранее его директором был Денис Минкин. Текущей весной он возглавил "Горэлектротранс". Теперь на должности директора ученый Михаил Ковальчук.

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Фото: nrcki.ru