  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:27
61
matveyvn
Код вставки плеера

Путин поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития

0 0

Президент также поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития. Заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию.

Глава государства призвал кардинально изменить принципы финансирования науки в России.

Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что необходимо изменить подход к планированию и реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и объединить эти два процесса.

Президент также поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.

Ранее Путин поддержал идею провести в "Сириусе" конгресс математиков.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: наука, научно-техническая программа, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии