Президент также поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития. Заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию.

Глава государства призвал кардинально изменить принципы финансирования науки в России.

Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что необходимо изменить подход к планированию и реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и объединить эти два процесса.

Президент также поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.

Ранее Путин поддержал идею провести в "Сириусе" конгресс математиков.

Видео: kremlin.ru