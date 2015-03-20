Президент России Владимир Путин поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития. Заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию.
Глава государства призвал кардинально изменить принципы финансирования науки в России.
Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что необходимо изменить подход к планированию и реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и объединить эти два процесса.
Президент также поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.
Ранее Путин поддержал идею провести в "Сириусе" конгресс математиков.
Видео: kremlin.ru
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