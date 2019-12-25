Путин пообщался с Си Цзиньпином по поводу ситуации на Украине

Китайская сторона поддерживает урегулирование отношений России и Украины через переговоры.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили специальную военную операцию, которая проводится на Украине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайская сторона поддерживает урегулирование отношений России и Украины через переговоры. Известно, что российский президент согласился начать диалог с Киевом на высоком уровне. Украинский лидер Владимир Зеленский уже предложил Путину "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценил готовность Киева к переговорам с Москвой.

Фото: kremlim.ru