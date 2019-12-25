  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин пообщался с Си Цзиньпином по поводу ситуации на Украине
Сегодня, 15:03
1204
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

Путин пообщался с Си Цзиньпином по поводу ситуации на Украине

0 0

Китайская сторона поддерживает урегулирование отношений России и Украины через переговоры.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили специальную военную операцию, которая проводится на Украине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайская сторона поддерживает урегулирование отношений России и Украины через переговоры. Известно, что российский президент согласился начать диалог с Киевом на высоком уровне. Украинский лидер Владимир Зеленский уже предложил Путину "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценил готовность Киева к переговорам с Москвой.

Фото: kremlim.ru

Теги: путин, си цзиньпин, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии