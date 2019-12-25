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Кремль позитивно оценил готовность Киева к переговорам с Москвой
Сегодня, 14:34
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Кремль позитивно оценил готовность Киева к переговорам с Москвой

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Представитель Кремля подчеркнул, что новое заявление нуждается в тщательном анализе. Он не стал говорить с журналистами на тему того, когда состоятся переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В Кремле позитивно отнеслись к инициативе Киева начать переговоры с Москвой. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление предстоит проанализировать, но в целом это является движением в сторону позитива. Об этом Песков заявил журналистам в пятницу, 25 февраля.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Киев готов обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины, если такая возможность существует. Представитель Кремля подчеркнул, что новое заявление нуждается в тщательном анализе. Он не стал говорить с журналистами на тему того, когда состоятся переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, что в четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Туда были отправлены войска. Также Путин упомянул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Ранее мы сообщили, что банки, попавшие под санкции против России, перестанут работать с сервисами Applepay и Googlepay.

Фото: kremlin.ru

Теги: киев, переговоры, песков, россия, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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