Глава РФ пообщался с заместителем муфтия Духовного управления мусульман по Крыму.

Российский президент Владимир Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму. Об этом политик заявил в ответ на приглашение заместителя регионального муфтия Духовного управления мусульман Айдера Исмаилова. Общение между сторонами состоялось в онлайн-формате. Глава государства переговорил с общественными деятелями полуострова и активистами.

Спасибо вам за приглашение. Я постараюсь воспользоваться им. Посмотрю, как будет складываться рабочий график. Но это знаковое событие - введение в строй мечети. Постараюсь, конечно, побывать. Владимир Путин, президент РФ

Исмаилов уточнил, что строительство местной мечети практически завершено. Сейчас в помещении проводятся отделочные внешние и внутренние работы. Религиозный объект возводится в районе Симферопольского водохранилища. По проекту мечеть будет состоять из двух частей. Первое здание будет иметь купол с высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и местом для омовения.

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Видео: kremlin.ru