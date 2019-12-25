Приступить к реализации как минимум трёх проектов подобных кампусов поручено к 1 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил создать до 2030 года сеть современных кампусов вузов. Соответствующее положение опубликовано на сайте Кремля.

Кампусы предполагается строить в отдельных регионах России, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям страны.

Приступить к реализации как минимум трёх проектов подобных кампусов поручено к 1 декабря 2022 года.

Ранее президент РФ призвал уделить внимание борьбе с коррупцией.