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Путин поручил создать до 2030 года сеть современных кампусов вузов
Сегодня, 14:13
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matveyvn

Путин поручил создать до 2030 года сеть современных кампусов вузов

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Приступить к реализации как минимум трёх проектов подобных кампусов поручено к 1 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил создать до 2030 года сеть современных кампусов вузов. Соответствующее положение опубликовано на сайте Кремля.

Кампусы предполагается строить в отдельных регионах России, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям страны.

Приступить к реализации как минимум трёх проектов подобных кампусов поручено к 1 декабря 2022 года.

Ранее президент РФ призвал уделить внимание борьбе с коррупцией.

Теги: кампусы, образование, путин
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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