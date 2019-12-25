Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Предложение о поправках внесли депутаты и сенаторы Государственной думы РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает публичное отождествление целей и действий Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Кроме того, согласно поправкам, запрещается отрицать решающую роль народа СССР в победе над фашизмом. Изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Предложение о поправках внесли депутаты и сенаторы Государственной думы РФ. По их словам, в настоящее время наблюдается рост количества публикаций с бездоказательными нападками на военнослужащих и командиров Советского Союза, которых отождествляли с руководством нацистской Германии.

Документ был одобрен Госдумой 9 июня текущего года, а Советом Федерации - 23 июня. Санкции за нарушения этого закона пока не установлены.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что он считает подонками мошенников, которые обманывают пожилых людей и ветеранов войны.

Фото: Минобороны РФ

