Путин назвал подонками мошенников, которые обманывают пожилых людей и ветеранов

Ведущие прямой линии сообщили президенту о ветеране, которого злоумышленники обокрали на 400 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что он считает подонками мошенников, которые обманывают пожилых людей и ветеранов войны. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Ведущие мероприятия сообщили российскому лидеру, что недавно злоумышленники обманным способом украли у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей. Этот мужчина находился рядом на трибуне с Путиным на Красной площади во время парада Победы 9 мая.

Знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки - те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что вышеуказанным злоумышленникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей или дохода за три года.

Ранее Путин сравнил последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.

Фото: прямая линия с Владимиром Путиным