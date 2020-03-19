Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет.

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь показатель снижен до 55 лет для женщин, а также до 60 лет для мужчин.

Раньше женщины могли получать негосударственную пенсию только с 60 лет, а мужчины - с 65 лет. Чиновники заявили, что поздний выход на НП делает ее менее привлекательной для населения. НПФ зафиксировали значительное уменьшение объема поступлений от вкладчиков. Ранний выход на пенсию позволит улучшить финансовое положение людей предпенсионного возраста и станет дополнительной мерой материальной поддержки.

Ранее автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года.