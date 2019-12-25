Совфед одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию

Мужчины будут получать выплаты в 60 лет, женщины - в 55 лет.

Совфед РФ одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию. На данный момент по закону пенсионный возраст повышается поэтапно. У мужчин - до 65 лет, у женщин - до 60 лет. Также растет возраст выхода на НП, что делает ее менее привлекательной для вкладчиков. Это сказывается на сокращениях денежных поступлений в НПФ России.

По новым правилам россияне будут рассчитывать на негосударственную пенсию на пять лет раньше. Мужчины смогут получить ее с 60 лет, а женщины - с 55 лет. Для льготных категорий выплаты предусмотрены в еще более раннем возрасте. К таким относятся жители северных районов, педагоги, медики, многодетные матери. Им не понадобится даже получать страховой стаж.Новая норма позволит оказать поддержку для лиц предпенсионного возраста и улучшить их финансовое положение.

Ранее пенсионный фонд объяснил, почему жительница Омска получает 50 тысяч пенсии.

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