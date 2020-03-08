Пенсионный фонд объяснил, почему жительница Омска получает 50 тысяч пенсии

69-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.

Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации отделения ПФР по городу Москве и Московской области Марина Густова рассказала "Вечерней Москве", что на размер пенсии влияет много факторов.

Так, увеличить пенсию можно благодаря начислениям, как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), на которую могут рассчитывать ветераны, инвалиды и другие категории граждан, надбавки за работу на Севере, на вредном производстве и другие выплаты.

Исполнительный директор Некоммерческого пенсионного фонда "КИТ Финанс" Антон Шпилев напомнил, что повысить пенсию вполне реально, "докупая страховые баллы".

"Размер пенсии определяется стажем и страховыми взносами. Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования", — отметил он.

Заместитель председателя Союза пенсионеров России, член Общественной палаты РФ Людмила Пискунова считает, что журналисты предоставили недостоверную информацию. Она привела пример размер пенсии своего знакомого, который работал в "Газпроме". Специальная пенсия с корпоративной доплатой составила 48 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что пенсионерка из Омска получает выплаты в размере 52 тысяч.