Пенсионерка из Омска получает выплаты в размере 52 тысяч

Однако в среднем женщины получают чуть больше 13 тысяч рублей.

Пенсионный фонд Омска предоставил данные о пенсионерках региона, сообщает "Вечерний Омск".

Всего на пенсии 589 тысяч человек, из них 397 тысяч — женщины. Самые большие выплаты пенсии по старости на общем основании получает 69-летняя омичка — 52 533,61 рублей. Но в среднем омички получают 13 811,30 рублей.

Фонд также отметил, что из 33 долгожителей, находящихся в возрасте 100 лет и старше, в Омской области 28 женщин. Самой старшей из них 105 лет.

Ранее мы сообщали, что Слепаков высмеял женщин в новой песне ко дню 8 марта.