Слепаков высмеял женщин в новой песне ко дню 8 марта

Актер и автор-исполнитель песен поделился видео в своем Instagram.

На своей странице в соцсети Семен Слепаков выложил видео, где исполнил новую песню, приуроченную к 8 марта.

"Здравствуйте! Я считаю, что в наступающий день 8 марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным способом, который все мы недавно увидели", — начал юморист.

Саркастическая песня является неким оммажем недавнему случаю с россиянкой и таксистом, вышедшему в народ под названием "вези меня, мразь".

В соцсети мнения пользователей разделились надвое: кто-то посмеялся и подтвердил слова в песне, а кто-то счел такое поздравление слишком грубым.

Ранее мы сообщали, что Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности.

Видео: instagram.com/slepakovsemyon, соцсети

Фото: скриншот Piter.TV