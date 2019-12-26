Россияне начнут получать уведомления о будущем начислении выплат заранее, с 45 лет.

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года в пилотном режиме. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей Минтруда.

Чиновники из профильного ведомства рассказали, что соответствующее уведомление о пенсии для россиян будет получать местное население старше 45 лет. Это позволит гражданам заблаговременно оценивать формирование своих накоплений. При необходимости они смогут предпринять меры ради увеличения начислений. Уведомления ПФР будут приходить пользователям сайта Госуслуг раз в три года. В тексте будет упоминаться примерный размер пенсии, а также условия и порядок ее приобретения. Чиновники уведомят пользователя через личный кабинет на сайте о параметрах, по которым делает расчет выплат.

Ранее Совфед одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию.

