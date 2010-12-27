Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Жительницы деревень получили право работать по 36 часов в неделю.

Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для некоторых категорий женщин. Ранее закон приняли в Госдуме. Он предусматривает введение сокращенного графика работы для представительниц деревенской и сельской местностей

Они могут гарантированно работать не более 36 часов еженедельно. Депутаты отмечают, что при этом зарплата сотрудниц останется на прежнем уровне. Если рабочий день по условиям труда разделен на части, то сотрудницы получат повышенную оплату. Ранее женщины трудились полную 40-часовую рабочую неделю.

Ранее Piter.tv писал о том, что дача Громова в Петербурге готовится "сбросить" строительные леса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

