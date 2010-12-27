Дача Громова в Петербурге готовится "сбросить" строительные леса

Реставрация фасадов завершается.

Дача Ф.В. Громова в Лопухинском саду освобождается от строительных лесов, сообщила пресс-служба КГИОП. Реставрация фасадов здания шла с 2016 года: деревянная дача долго стояла без внимания, что значительно ухудшило состояние фасадов и отделки интерьера.

Специалисты укрепили фундамент, очистили подвалы, сняли наружную обшивку, восстановили крышу, стены и перекрытия. Пыльные основные работы прерывались уникальными находками. Так, в процессе расчистки были обнаружены мраморные скульптуры, гипсовый бюст, живопись. Ее, пострадавшую от закрашивания масляной краской, законсервировали, чтобы позднее привести в первоначальный вид. Заключительные работы этого года велись на крыльцах и системах гидроизоляции, также здание покрасили и пропитали защитным веществом, а на колоннах восстановили фигуры грифонов.

На всю реставрацию потратили 230 млн. рублей из бюджетных средств. В следующем году КГИОП планирует получить деньги на реставрацию металлодекора.

Не так давно в Петербурге отреставрировали редких деревянных атлантов за 52 млн рублей.

Фото: пресс-служба КГИОП