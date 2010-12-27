Работы выполнены за счет городской казны.

В понедельник, 28 октября, стало известно о том, что в Петербурге отреставрировали редких деревянных атлантов за 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

В комитете сообщили, что реставрация лицевого фасада и зоны входного вестибюля объекта культурного наследия регионального значения "Особняк генерала Дурново П.П." закончена. Известно, что работы проводились за счет городской казны. На реставрацию потратили 52 млн рублей.

Напоним, что деревянные атланты представляют собой двухъярусные фонари на деревянных постаментах. Их изготовил в середине XIX века венецианский скульптор Валентино Бесарель.

Специалисты также отреставрировали обрамляющие окна на втором этаже и 22 колонны.

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Фото:kgiop.gov.spb