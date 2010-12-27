Петербургских актеров наградят премией "Золотой софит"

Победителей выберут с помощью тайного голосования.

В понедельник, 28 октября, в Петербурге наградят лауреатов высшей театральной премии "Золотой софит". Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Известно, что победителей выберут с помощью тайного голосования. Награждение пройдет в ТЮЗе имени Брянцева на торжественной XXV церемонии. Лучших актеров будет выбирать номинационный совет премии, оргкомитет, бюро правления Петербургского отделения СТД РФ (ВТО) и знаменитые петербургские деятели театрального искусства.

На этой церемонии на премию "За творческое долголетие и верность театру" наградили актрису Академического драматического театра имени Комиссаржевской Тамару Абросимову, артиста театра-фестиваля "Балтийский дом" Романа Громадского и актрису Театра марионеток имени Деммени Фаину Костину.

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Фото: Движение "Мой Город!"/ ВК