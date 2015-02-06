Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Действия соглашения прекратятся со следующего года, если уведомление о денонсации будет направлено до 30 июня.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее эта процедура была принята Госдумой и одобрена Советом Федерации. Уточнялось, если Россия направит уведомление о денонсации соглашения до 30 июня текущего года, то с 1 января 2022 года оно перестанет действовать.

Напомним, данное соглашение позволяло избежать двойного налогообложения, а также уклонения от него в отношении налогов на доходы и имущество.

Расторжение состоялось из-за того, что Москва не смогла договориться с Амстердамом о внесении изменений в условия договора. Существенной поправкой должно было стать повышение ставки налога на прибыли на дивиденды и проценты у источника до 15 процентов.

Ранее мы сообщали, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве.

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