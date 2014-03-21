Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Документ предполагает отказ от договора об избежании двойного налогообложения.

В Госдуме денонсировали соглашение между правительством РФ и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сообщается на сайте Государственной думы России.

Данный проект был внесен в после того как Министерству финансов не удалось прийти к договоренностям с властями Нидерландов о пересмотре налогового соглашения.

Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны. из сообщения Минфина России

В пояснительной записке указывается, что в 2017 году российские компании вывели в Нидерланды более 450 миллиардов рублей, в 2018 году – более 410 миллиардов рублей, а в 2019 году – почти 340 миллиардов рублей.

В Госдуме отметили, в случае денонсации соглашения до конца июня текущего года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

Ранее эксперт прокомментировал законопроект о прогрессивном налогообложении прибыли.

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