Эксперт прокомментировал законопроект о прогрессивном налогообложении прибыли

Речь идет о тех средствах, которые выводятся за границу.

Госдума рассмотрит законопроект о прогрессивном налогообложении прибыли, которая выводится в офшорные юрисдикции. Рассмотрение запланировано после майских праздников. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что закон был бы крайне полезным для экономики страны.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, чем больше средств выводится, тем больше такие средства должны облагаться налогом на прибыль. Эксперты считают, что закон составит лиц, которые выводят деньги, поделиться ими с казной. Это было бы полезно для России, так как она испытывает недостаток инвестиций. Можно говорить о том, что государственный курс на деофшоризацию продолжается.

Фото: Piter.TV