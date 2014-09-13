Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Это будет первая личная встреча глав РФ и США.

Президент РФ Владимир Путин встретится со своим коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве. Об этом официально сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках беседы двух лидеров будут обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Также главы государств поговорят о проблематике стратегической стабильности и международной повестке дня, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Путин и Байден впервые встретятся лично. До этого президенты общались только по телефону. Последний раз лидеры государств разговаривали 13 апреля.

Видео: YouTube / CNBC Television