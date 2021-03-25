Режиссером картины станет Игорь Угольников.

Российский президент Владимир Путин поддержал создание фильма о народном ополчении.Соответствующей идеей с российским лидером поделился один из участников онлайн-встречи, посвященной лауреатам молодежной премии в сфере культуры и искусств. Политик считает, что картина может получиться яркой и востребованной.

Тема шикарная, нужная и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать все, чтобы вас поддержать. Неслучайно, что ваш фильм о подольских курсантах изучается в училищах, в школах. Уверен, что и новый ваш проект о народном ополчении будет столь же ярким и востребованным. Владимир Путин, президент РФ

Известно, что режиссером фильма планирует выступить отечественный сценарист, режиссер, генеральный директор компании "Студия Военфильм" Игорь Угольников. Он сообщил, что уже начал создавать киноработу.

Путин рассказал о планах после вакцинации по расширению географии поездок.

Видео: YouTube / Россия 24