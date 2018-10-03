Глава РФ проводит встречу с молодыми лауреатами президентской премий в области искусств.

Российский президент Владимир Путин назвал истинные ценности российской культуры. Об этом политик заявил в Кремле на онлайн-конференции с лауреатами премий для молодых деятелей искусства и литературы. По словам главы государства, основными опорами культуры в РФ является гуманизм, нравственность и справедливость.

Гете сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше". В этом сила человечества, и это также справедливо". Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил в приветствии участникам, что важность культуры и искусства значительна, так как зачастую именно через эти направления деятельности подрастающее поколение может разглядеть или осознать достижения предков.

Путин пообщался с главой Евросовета на тему использования вакцины "Спутник V".

Видео: kremlin.ru