Путин рассказал о планах после вакцинации по расширению географии поездок

Главу государства пригласили посетить российскую государственную детскую библиотеку.

Российский президент Владимир Путин рассказал о планах после вакцинации. Он сообщил, что планирует расширить географию своих рабочих поездок. Об этом глава государства заявил во время видеоконференции с лауреатами премии молодым деятелям культуры и искусств. Одна из участниц онлайн-встречи глава государственной детской библиотеки Мария Веденяпина пригласила лидера РФ посетить учреждение.

Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Владимир Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины "Спутник V". Второй укол политику сделают примерно через три недели.

Путин назвал истинные ценности российской культуры.

Видео: Youtube/TASS