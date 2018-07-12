Путин: переговорный процесс по Донбассу в тупике

Глава РФ рассказал о невыполнении Киевом Минских соглашений.

Российский президент Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу в тупике. Об этом глава государства рассказал коллегам на внеочередном заседании Совета безопасности страны.

Что касается переговорного процесса, то Козак же доложил. Он в тупике. Просто тупик. Восемь лет ведем переговоры. Вот о чем речь. Владимир Путин, президент России

Напомним, что в настоящее время в основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе лежат минские договоренности. Документы были согласованы сторонами в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и реализацию глубокой конституционной реформы на Украине. По версии Кремля, уже много лет власти Киева игнорируют выполнение взятых на себя обязательств. В частности Украина отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР.

Мишустин: кабмин много месяцев готовится к последствиям признания ДНР и ЛНР.

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