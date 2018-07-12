Мишустин: кабмин много месяцев готовится к последствиям признания ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ поддержал признание Москвой ЛНР и ДНР.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что кабинет министров РФ уже много месяцев готовится к последствиям признания ДНР и ЛНР. Такое заявление чиновник сделал на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ при президенте Владимире Путине. Мероприятие состоялось накануне вечером в Кремле.

Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник уточнил перед коллегами, что все возможные риски для страны уже достаточно хорошо проработаны. Экспертам понятны вопросы по ограничениям, которые могут ввести западные страны. В частности, речь идет о импорте высоких технологий. Для решения вопросов сформированы специальные группы в профильных министерствах и ведомствах под руководством Минфина. Правительство будет готово реагировать на внешние вызовы. Также к решению проблем подключится и Центробанк РФ.

Мишустин добавил, что Россия не может терять темпы развития несмотря на то, что ситуация, очевидно, будет деградировать. По мнению премьера, стране необходимо обострять ситуацию и "идти в нее", так как это является единственным способом катализировать процессы, связанные с импортозамещением и выполнением национальных целей.

Для объектов культурного наследия установят критерии значимости.

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