Кабмин РФ рассказал, для чего следует определиться с параметрами.

Для объектов культурного наследия установят критерии значимости. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что инициативы кабинета министров будут рассмотрены 17 февраля. Принятые параметры будут использоваться во время разработки государственных и муниципальных программ по сохранению объектов. Они помогут властям сформировать конкретное представление о том, какие здания следует восстанавливать в приоритетном порядке.

Сегодня мы рассмотрим законодательные изменения, которые установят ряд важных критериев для определения значимости объектов наследия - культурной, исторической, социальной. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин считает, что система критериев поможет кабинету министров более четко и эффективно распределять денежные средства на задачи по реконструкции и реставрации. Он напомнил коллегам о том, что Россия богата уникальными объектами культурного наследия, которые хранят в себе традиции народов. Многие заповедники, архитектурные ансамбли, объекты искусства и музеи внесены в перечень ЮНЕСКО.

Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнес.

Фото и видео: Правительство России

