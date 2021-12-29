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Для объектов культурного наследия установят критерии значимости

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Кабмин РФ рассказал, для чего следует определиться с параметрами.

Для объектов культурного наследия установят критерии значимости. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что инициативы кабинета министров будут рассмотрены 17 февраля. Принятые параметры будут использоваться во время разработки государственных и муниципальных программ по сохранению объектов. Они помогут властям сформировать конкретное представление о том, какие здания следует восстанавливать в приоритетном порядке.

Сегодня мы рассмотрим законодательные изменения, которые установят ряд важных критериев для определения значимости объектов наследия - культурной, исторической, социальной.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин считает, что  система критериев поможет кабинету министров более четко и эффективно распределять денежные средства на задачи по реконструкции и реставрации. Он напомнил коллегам о том, что Россия богата уникальными объектами культурного наследия, которые хранят в себе традиции народов. Многие заповедники, архитектурные ансамбли, объекты искусства и музеи внесены в перечень ЮНЕСКО.

Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнес.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: кабмин, критерии значимости, михаил мишустин, объект культурного наследия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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