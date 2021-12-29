Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнес

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что государство продолжит снижать налоговую нагрузку для отечественных предпринимателей. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабмина 17 февраля. В ближайшее время бизнесмены смогут не платить налог на добавленную стоимость при реализации сделок по передаче прав на интеллектуальную собственность по договорам коммерческой концессии. В частности, соглашения могут быть подписаны и с зарубежными партнерами.
Скорректируем законодательство, чтобы упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт полагает, что новые корректировки для налогового кодекса помогут более активному развитию отрасли и внедрению современных решений. В частности, президент России Владимир Путин призывал поддерживать инновационное движение через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования.
Экономист рассказал о способе увеличить пенсию работающим пенсионерам.
Фото и видео: Правительство России
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