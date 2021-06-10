Путин: пандемия COVID-19 еще не преодолена, но экономика РФ восстанавливается

Глава государства подчеркнул, что восстанавливается реальный сектор экономики.

Президент России Владимир Путин заявил, экономика страны постепенно восстанавливается, несмотря на то, что пандемия COVID-19 еще не закончилась. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Глава государства отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается, однако это не мешает развитию экономической сферы.

К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заявил ранее, что экономика страны выходит из вызванного пандемией кризиса. По словам Путина, в настоящее время продолжается работа по восстановлении экономики, несмотря на имеющиеся сложности. Путин подчеркнул, что это хорошо видно по показателям.

Также он призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19. Российский лидер отметил, что последствия пандемии коронавируса сильно ударили по социальной и экономической сферам. По словам Путина, борьба с подобного рода инфекциями требует объединения международного сообщества, однако не все были готовы так поступить.

Ранее Путин назвал две актуальные проблемы российской экономики.

Видео: Youtube / Россия 24