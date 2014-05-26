Путин заявил, что в вопросе поддержки экономики Россия делает ставку на здравый смысл

Решения основываются на условиях, в которых находится российская экономика.

Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Россия делает ставку на здравый смысл и не выбирает между госкомпаниями и частным бизнесом, принимая решение о поддержке.

Работать на здравый смысл – я делаю ставку. И на конкретные условия, в которых мир находится и российская экономика. В период кризиса всегда во всем мире, во всех странах доля государства растет, везде это. И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса, и по количеству компаний, и по объемам их оборотов, - отметил Владимир Путин.

На ПМЭФ Владимир Путин также призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что любой совершеннолетний гражданин может комфортно и бесплатно сделать прививку.

Ранее в РФПИ рассказали, что для вакцинного туризма Россию могут открыть уже в июле. Об этом заяявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме.

Видео: ПМЭФ-2021