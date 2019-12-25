В РФПИ рассказали, что Россию могут открыть для вакцинного туризма с июля

Глава РФПИ также отметил, что в России нужно наращивать темпы вакцинации.

Этим летом Россия может быть открыта для вакцинного туризма. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал во время сессии Петербургского международного экономического форума.

Россия с июля может открыться для вакцинного туризма. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Также глава Фонда заявил в интервью Bloomberg, что в России нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Он отметил, что из-за низких показателей заболеваемости люди считают, что COVID-19 закончился. Дмитриев добавил, что нужно наращивать информирование граждан. В РФПИ надеются, что за ближайшие пару месяцев темпы вакцинации увеличатся вдвое.

Дмитриев сказал, что странам следует сотрудничать, а не конкурировать в сфере борьбы с коронавирусом.

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