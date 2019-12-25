РФПИ представит Путину партнеров по производству "Спутника V"

Это производители из 14 стран.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) рассказал ТАСС, что президенту России Владимиру Путину представит партнеров по производству вакцины "Спутник V".

По его словам, всего будет представлено около 20 производителей из 14 стран.

Они из таких стран, как Индия, Корея, Бразилия, Аргентина, Китай, Сербия, фактически по всему миру, - сказал он.

Интересуются производством российской вакцины также Венгрия, Вьетнам и некоторые другие, отметил глава фонда. По словам Кирилла Дмитриева, все больше стран стали проявлять интерес к вакцине.

Фото: kremlin.ru