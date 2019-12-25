Путин назвал две актуальные проблемы российской экономики

Обе эти проблемы надо решать, отметил президент.

Президент России Владимир Путин назвал две основные проблемы экономики России: это ситуация на рынке труда и инфляция. Об этом глава государства заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу, 4 июня.

У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас, какие? Рынок труда, его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция. Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил, что сейчас инфляция в России составляет 5,8%. Однако глава государства надеется, что по итогам текущего года этот показатель опустится до 5%.

Ранее на ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф высказался о возможности роста инфляции выше 6%

Фото: сайт президента РФ