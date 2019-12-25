Греф высказался о возможности роста инфляции выше 6%

Глава Сбербанка уверен, что инфляция вряд ли поднимется до такого уровня.

Годовая инфляция в России едва ли поднимется выше уровня в 6%. Об этом журналистам рассказал глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

У меня нет ощущения, что инфляция пробьет барьер в 6%. Вчера глава ЦБ описала траекторию, она соответствует нашим представлениям, что осенью скорее всего мы получим снижающийся тренд. Герман Греф, глава Сбербанка

Руководитель крупнейшего банка страны отметил, что у него нет сомнений в действиях Центробанка. Он считает, что регулятор примет нужные меры и в следующем году ситуация станет контролируемой.

Накануне на ПМЭФ Министр финансов России Антон Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

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