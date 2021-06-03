Герман Греф на ПМЭФ рассказал, как он видит клиентоцентричность

Глава Сбербанка выступил в рамках дискуссии о клиентоцентричности в контексте государства.

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что необходимо для достижения клиентоцентричности той или иной большой организации. Нужно понимать интересы клиента, быстро их удовлетворять и стараться предвосхитить его потребность в будущем, отметил глава банка. Для этого, считает Греф, необходимо использовать цифровые технологии и учитывать культуру, принятую в обществе.

Первое, это технологии. Это могут сделать сегодня только современные платформенные компании, которые понимают, кто клиент и какие его потребности. Второе, это культура Герман Греф, глава Сбербанка

Кроме того, глава банка отдельно заявил, что он не простит сотруднику своей организации. Герман Греф допустил, что в организации могут быть ошибки, связанные с потерей денег или ущербом бизнеса – в этом случае можно чему-то "научить" такого сотрудника. Однако в случае несоотвествтия работника ценностям организации (пример – хамство, из-за которого клиент покинул банк), такой человек будет уволен.

Видео: Piter.tv